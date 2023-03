Comédien découvert récemment dans la peau de JoeyStarr dans la série "Le Monde de demain", Melvin Boomer déborde de naturel et de charisme dans le rôle d’un jeune mec subitement parachuté dans un monde de femmes, et qui va devoir apprendre à surmonter ses préjugés pour trouver sa place et, mieux, sa voie dans la vie. À ses côtés, Karin Viard, plus pétillante que jamais, excelle dans le rôle de son mentor, femme engagée corps et âme dans son métier à la maternité.