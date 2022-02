Sage et troublante Anaïs Nin

En 1914, la mère emmène ses filles aux Etats-Unis et c’est sur le bateau qu’Anaïs Nin commence à écrire son journal, comme une bouteille à la mer jetée vers son père. Dans ses écrits, elle le confond avec la France, la patrie en guerre, le nationalisme,…

Ravissante adolescente, Anaïs va poser pour des peintres. Elle a ce désir d’occuper le centre de l’attention, désir instillé par son père qui la photographiait nue dans la salle de bains.

Plus que l’amour, plus que la séduction, sa grande passion sera l’écriture, "ce sera une obstination surmontée de décennie en décennie", explique Elisabeth Barillé. Son journal sera tout : la voix de son père, le confident, le réceptacle de ses désirs, de ses échecs, de ses souffrances, pendant 50 ans.

"Je me sens différente de tout le monde, écrit Anaïs Nin. Je me suis aperçue qu’aucune enfant ne pense ainsi que moi. Mes désirs, mes rêves, mes ambitions sont tous différents. Je pense me donner tout entière à la poésie, à l’écriture, non pas pour acquérir la gloire, non, rien que pour écrire."