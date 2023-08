Sagan, van der Poel, Ganna, Kopecky : ces coureurs qui doubleront les disciplines aux Mondiaux de cyclisme

La piste offre également son lot de "doubleurs". Spécialiste de l’effort solitaire, Filippo Ganna tentera également de faire parler sa puissance sur l’ovale. Sur la route, l’Italien ne participera pas à la course en ligne mais uniquement au contre-la-montre. La délégation transalpine est riche de plusieurs éléments capables de briller dans les deux disciplines. Mais, Jonathan Milan et Elia Viviani se concentreront uniquement sur la piste. Même son de cloche pour Ethan Hayter. Malgré un parcours qui aurait pu convenir à ses qualités, le jeune Britannique ne sera pas un concurrent de notre armada belge. Tout le contraire de Michael Morkov. Spécialiste de l’anneau également, le coureur de chez Soudal Quick-Step reviendra à son premier amour après avoir tenté d’aider la sélection danoise sur la course en ligne.