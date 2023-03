Sagan fait du Sagan : "Si je gagne Milan-Sanremo, je prendrai ma retraite immédiatement"

Période difficile pour les fidèles du fantasque Peter Sagan. S’il a longtemps été favori de presque toutes les courses sur lesquelles il s’alignait, le Slovaque peine à retrouver son niveau d’il y a quelques années. Un manque de réussite qui pousserait même le coureur de chez TotalEnergies à anticiper sa retraite, annoncée pour fin de saison, en cas de succès sur la Primavera.

Peu importe le talent du coureur, Milan-Sanremo ne s’offre pas toujours au plus fort. Certains cyclistes renommés ont couru toute leur carrière derrière un succès dans la classique italienne. Comme Philippe Gilbert ou Peter Sagan, le dernier nommé semblait même davantage taillé pour ce Monument que ne l’était le Belge. "Milan-Sanremo a toujours été une course qui me convient mais a toujours été une course difficile à gagner pour moi. Mais il me reste une chance de gagner", abonde Sagan au micro de Cyclingnews. "Milan-Sanremo est plus une loterie et tout se joue dans les cinq derniers kilomètres, il est donc difficile d’avoir le temps de corriger les erreurs. Milan-Sanremo, c’est tout ou rien." Et quand on sait que le triple champion du monde est plutôt du style à tout tenter, on comprend mieux qu’il soit souvent reparti sans rien de la station balnéaire.