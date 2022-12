Saga Sissi sur Auvio : voici 3 secrets de tournage sur les films cultes portés par Romy Schneider

Au fil des décennies, elle s’est fait une place de choix dans les sagas à binge wachter durant les fêtes de fin d’année. Les films Sissi, qui ont révélé l’icônique Romy Schneider au cinéma, sont à (re)découvrir sur Auvio. Véritable madeleine de Proust pour certains, plaisir coupable pour d’autres, voici 3 anecdotes et secrets de tournage que vous ne connaissez sûrement pas sur la saga.

C’est la saga qui l’a révélée au monde entier en 1955. Romy Schneider ne le savait pas encore, mais le grand public allait l’identifier (et pour longtemps) aux traits de l’impératrice Elisabeth d’Autriche. Un rôle marquant, qui la suivra durant toute sa carrière, bien qu’elle avouera des années après ne pas avoir apprécié jouer ce personnage. Véritable monument du cinéma européen, la trilogie Sissi (Sissi, Sissi Impératrice et Sissi face à son destin) a été réalisée par Ernst Marischka. Querelles amoureuses et familiales, costumes spectaculaires et dose de bonne humeur : voici les secrets de son succès. Le saviez-vous ? Le film Les Jeunes Années d’une reine sorti dans les salles en 1954 fait figure de prélude à la saga des Sissi (bien qu’il décrive une dynastie différente). Même style scénaristique, mêmes décors, même réalisateur et même actrice principale !