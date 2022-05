Dans les minutes qui ont suivi les annonces de prolongations, et les chiffres qui donnent le tournis, le Président de la Liga a réagi violemment sur Twitter :" Ce que le PSG est sur le point de faire en prolongeant Mbappé avec de grosses sommes d’argent, après les pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons et avoir plus de 600 millions d'euros de masse salariale, est une insulte au football. Al-Khelaifi est aussi dangereux que la Super League. "

Une attaque ciblée contre le Président-directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et sa gestion du club parisien.