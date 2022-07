Saga Charles De Ketelaere : un point de non-retour atteint entre Bruges et l’AC Milan ?

Saga Charles De Ketelaere, épisode 186. Annoncé sur le départ à Bruges et proche de l’AC Milan, le Belge pourrait finalement voir… son transfert avorté.

Selon HLN, les discussions entre les différentes parties seraient en effet au point mort depuis quelques heures. La faute à une direction brugeoise qui réclame toujours ses 35 millions d’euros et rechignerait à revoir ses ambitions à la baisse.

Seul hic, l’AC Milan, de son côté, n'accepterait de débourser que maximum 30 millions d’euros et hésiterait de plus en plus à casser sa tirelire pour le Diable rouge.

Reste désormais à voir si les pourparlers entre les deux clubs seront abandonnés ou juste temporairement mis entre parenthèses.

Toujours selon nos confrères flamands, les dirigeants milanais, échaudés par ces discussions interminables avec Bruges, pourraient décider de se rabattre sur d’autres pistes, peut-être moins onéreuses comme Hakim Ziyech (Chelsea) ou Nicolo Zaniolo (As Rome).

Rappelons aussi qu’il y a quelques semaines, Leeds avait proposé 40 millions pour CDK. Offre refusée par Bruges, le joueur voulant absolument rejoindre l’AC Milan. Un De Ketelaere qui risque désormais de devoir patienter avant de réaliser son rêve.