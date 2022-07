Safranloy : première safranière bio de Belgique

C’était un pari fou et très critiqué. " J’avais une sécurité et un boulot à temps plein. Les gens ne comprenaient pas que je n’étais pas heureuse ", explique-t-elle.

" On ne quitte pas un CDI de plus de 15 ans dans le médical pour aller cultiver dans les champs. C’est ce que pensaient les gens ", dit Alain qui a encouragé Laurence à sortir de sa zone de confort et se lancer. Safranloy devient la première, et encore unique, safranière bio de Belgique. " On a complètement changé notre manière de vivre ", dit Laurence Mahin. Les produits au safran sont faits avec les légumes cultivés sur place. " On cultive nos légumes, on fait nos conserves. La vie est plus simple ", dit Laurence Mahin. En parallèle avec le safran, elle produit et déshydrate des épices pour en faire des mélanges. " Je m’étais complètement éteinte au niveau de la réalisation de moi-même dans mon ancien travail. Depuis, je revis. J’ai vraiment l’impression d’être quelqu’un et d’exister. Et maintenant, je profite aussi de ma vie de famille ", explique Laurence Mahin.