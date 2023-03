Safia Kessas sur la place des femmes dans la technologie : "En tant que média, on a la responsabilité de mettre ce genre de profils en avant"

S’il est si important que les femmes se fassent une place dans le secteur des technologies, c’est parce que ces dernières prennent de plus en plus de place dans nos vies et qu’elles pourraient, d’ici quelques années, remplacer des métiers souvent occupés par des femmes (caissières, secrétaires, etc.). L’avènement des nouvelles technologies pourrait donc précariser davantage les femmes si la situation n’évolue pas.

Au-delà de ça, intégrer les femmes à ce marché présenterait bien des avantages, relatifs à l’inclusivité et à la qualité des produits digitaux développés. "Au plus une équipe est diversifiée en termes de genres et d’origines, au plus les produits seront efficaces, visionnaires et adaptés. La technologie est partout aujourd’hui dans nos vies, donc on ne peut pas imaginer une société qui serait pensée uniquement par une certaine catégorie de la population et qui au final en exclurait une autre partie" défend ainsi Safia Kessas.

Pour illustrer son propos, elle mentionne notamment les assistants vocaux, incapables pour la majorité d’entre eux de répondre à la question "où puis-je acheter des tampons ou des serviettes périodiques ?", ainsi que l’application santé d’Apple, qui au départ ne prenait pas en considération les menstruations des femmes.

"Souvent, quand une nouvelle application émerge sur les marchés, il arrive qu’elle ne soit pas suffisamment inclusive et qu’on n’ait pas pensé à la question des femmes et des minorités" déplore-t-elle avant de conclure "c’est important pour l’ensemble de la société de s’accaparer cet enjeu de la place des femmes dans la technologie, car tout le monde va y gagner".