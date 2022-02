Safia Kessas : « Chère Phia Ménard, je ne savais pas qu’on pouvait être une bonne rêveuse »

Après une discussion avec l’artiste Phia Ménard, la journaliste et réalisatrice Safia Kessas s’interroge sur les vertus et sur la place du rêve, aujourd’hui, dans nos sociétés. Des réflexions qu’elle partage avec nous en s’adressant à Phia Ménard.

Chère Phia Ménard,

Récemment, j’ai fait votre agréable rencontre. Vous êtes performeuse, danseuse, metteuse en scène française. Vos chorégraphies donnent lieu à des corps-à-corps avec la matière, qui nous bousculent et bousculent les stéréotypes. Vous considérez " qu’être face à un public est un acte politique ". Vous revendiquez de " faire les choses par nécessité, en réaction à ce que vous voyez de la société ".

Chère Phia, vous faites partie de ces gens, ces saltimbanques qui nous réveillent en nous poussant à rêver de liberté. Les mouvements des corps que vous donnez à voir sur scène sont troublants et déroutants. Je me suis demandé où vous puisiez votre inspiration. Vous m’avez dit alors que vous vous définissez vous-même comme une bonne rêveuse. C’est là dites-vous, à partir d’un petit bout de tableaux oniriques, que vous créez des mouvements.

Je ne savais pas qu’on pouvait être une bonne rêveuse. J’ai souvent entendu qu’on pouvait être une bonne mère, une bonne élève, une bonne femme ou être bonne tout court, mais pas qu’on pouvait être une bonne rêveuse. A l’école, on nous tançait " concentre-toi, t’as la tête ailleurs ", à la fac ou dans le monde du travail, le rêve est étouffé. Le rêve ne s’évalue pas. Le rêve ne se vend pas. Le rêve ne se place pas en bourse.

Mais ça veut-dire quoi vraiment, être une bonne rêveuse. La rêverie se cultiverait-elle donc ? Mais que faut-il alors pour être une bonne rêveuse ? Une bonne dose de plaisir, m’avez-vous dit, Phia et ça non plus, ça ne s’achète pas. Une dose de plaisir, pour s’endormir et aussi pour se réveiller, se réveiller du plaisir des rêves qu’on a pu vivre.

Cet échange avec vous m’a rappelé à quel point nous sommes programmés pour ne plus penser aux rêves. La sonnerie du réveil nous pousse dans le rythme frénétique de nos journées, de nos agendas, de nos planifications, de nos workflows. Pourtant, rêver, ce n'est pas fermer les yeux mais les ouvrir sur ce qui nous préoccupe vraiment, ce qui nous questionne, ce qui nous anime, ce qui nous rend vivant.

Le rêve est un espace de liberté incommensurable. Il n’appartient qu’à nous. Personne ne peut vous le prendre, personne d’autre ne peut s’y installer à votre place et personne ne peut le raconter à votre place.

Frantz Fanon écrivit d’ailleurs dans les Damnés de la terre, que " La première chose que l’indigène apprend, c’est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites ; c’est pourquoi les rêves de l’indigène sont des rêves musculaires, des rêves d’action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le fleuve d’une enjambée, que je suis poursuivi par une meute de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la colonisation, le colonisé n'arrête pas de se libérer entre neuf heures du soir et six heures du matin. " Fanon pousse le rêve dans la réalité, dans la collectivité pour imaginer une nouvelle espèce d'hommes, en supprimant le clivage de la race, socle du système colonial, afin que l'humanité soit une.

Est-ce que le rêve peut devenir politique, collectif se confondre à l’idéal, à l’idéal révolutionnaire ? A force de rêver chère Phia Ménard, vous avez changé votre corps. Et c’est une révolution en soi. Il y a dix ans environ, vous vous appeliez Philippe.

Vous dites alors être passée du pouvoir à la perte du pouvoir, car dans la peau d'un homme, dites-vous, vous pouviez traverser une ville de jour comme de nuit sans avoir de soucis. Aujourd’hui, vous entendez des insultes sexistes. De ces injustices qui auraient pu se transformer en cauchemars, vous retournez le stigmate, vous mettez en scène de nouveaux rêves, de nouveaux spectacles, comme celui de détruire la "maison du patriarche" pour se libérer de son joug. Rêver c’est pouvoir.

Bien chaleureusement,

Safia Kessas.