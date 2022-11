Safari Urbain pour découvrir le street art à Charleroi

Aucun cliché n’est épargné, il faut s’attendre à être surpris par une autre vision de Charleroi sublimée, fantasmée, " à la mode ".

Teintés d’humour audacieux, les commentaires et anecdotes du guide incitent à la réflexion et finalement, la visite n’en est que plus riche.

Le programme du safari est variable et adaptable en fonction du public : teambuilding, clubs de photographes, petits ou grands groupes.