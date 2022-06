Safari Rally "vintage" : Pas de notes ? Pas de problème pour Markko Märtin, quatrième en suivant l'hélicoptère

Il y a vingt ans, l'Estonien Markko Märtin a terminé l'édition 2002 du Safari Rally à la quatrième place au volant de sa Ford Focus WRC, à plus de... vingt minutes (21:28.0) du vainqueur, son coéquipier Colin McRae.

Markko Märtin avait connu quelques mésaventures lors de cette épreuve, notamment à cause d'un "petit" moment d'absence de son copilote Michael Park...

"On a réalisé juste avant le départ d'une spéciale qu'on avait oublié les notes, se rappelle l'ancien pilote officiel Ford, Subaru et Peugeot en WRC. On s'est demandé ce qu'on allait bien pouvoir faire, et puis, on s'est dit qu'on allait tout simplement suivre l'hélicoptère qui nous survolait ! J'ai demandé à mon copilote de me dire quand on approchait d'un virage s'il était rapide ou lent, et ça a marché ! C'était une sacrée aventure, mais je me suis vraiment bien amusé. C'était un peu de la folie, mais c'est mon meilleur souvenir de ce rallye."