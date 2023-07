Saez demande 100 euros pour pré-écouter son futur album dans un texte loufoque

Que ceux qui n’ont pas les moyens se rassurent, l’interprète de "J’accuse" prévoit de rendre disponible son album en téléchargement gratuit durant une semaine après l’écoute organisée ou conseille de se réunir à plusieurs pour mettre la somme d’argent. Mais quoi qu’il arrive, si le coût de la production de l’œuvre n’est pas atteint au bout d’un an, il promet de rembourser les fans (ouf) et de mettre son œuvre "aux ténèbres" (moins ouf), bref il ne la sortira pas et prendra sa retraite anticipée.

Il conclut son texte en dénonçant l’industrie du streaming et préfère encore que son œuvre reste inconnue ou qu’elle soit sa dernière plutôt "que la voir encore violée par ces modernes esclavages adoubés par un monde à vomir ", il poursuit, " Aujourd’hui, le streaming, c’est rémunérer l’artiste centimes par centimes sur des années. Sa production mettra dix ans à rapporter ce qu’elle rapportait en trois mois avec les ventes d’un objet. Il faudrait donc attendre dix ans avant de pouvoir refaire un album… Mais surtout, celui qui paye met sa thune dans un pot commun où la monnaie est l’audimat, où donc les musiques de bonobos décérébrés prennent l’argent de celui qui écoute Jacques Brel ou PJ Harvey une fois par mois… ".

La suite de ce texte, à coups de comparaison entre Billie Eilish et Jeff Buckley, de tacle envers "les cerveaux de la jeunesse" ou encore de rapprochement entre son œuvre et un 4 étoiles Michelin, se savoure (ou pas, ça dépend du point de vue) sur son site internet.