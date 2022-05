Sadio Mané sur le Ballon d’Or : "Si les joueurs africains sont souvent injustement négligés ? C’est vrai."

Sadio Mané s’est montré exceptionnel en 2022. Alors qu’il a mené le Sénégal à la victoire de la Coupe d’Afrique des Nations grâce à un penalty face à l’Égypte, il s’apprête à disputer la finale de la Champions League avec Liverpool face au Real Madrid ce samedi soir. Quelques heures avant, il s’est confié à la presse britannique. En cas de victoire face aux Madrilènes, le joueur sénégalais fera partie des favoris dans la course au Ballon d’Or.

Un sujet qui n’a pas échappé à Dominic King, journaliste au Daily Mail, qui a demandé à l’attaquant s’il ne trouvait pas que les joueurs africains étaient invisibilisés dans la course au Ballon d’Or. Le joueur n’a pas hésité à dénoncer le fait que les candidats africains ne sont pas considérés comme des candidats sérieux pour le trophée : "Si les joueurs Africains sont souvent injustement négligés ? C’est vrai. La Coupe d’Afrique des Nations est l’une des plus grandes pour moi, c’est le plus grand trophée que j’ai remporté dans ma vie. Pour un joueur africain, ne pas avoir remporté le Ballon d’Or depuis George Weah [en 1995, ndlr], c’est certainement triste. […] Pour moi ce serait encore plus spécial d’avoir cet autre bonus qu’est le Ballon d’Or et je serai le joueur le plus heureux du monde." Mais Mané pense que s’il veut le trophée individuel le plus couru du football pour se retrouver aux côtés de George Weah, il a "une montagne à gravir."

Le Ballon d’or est un rêve qui pourrait devenir réalité pour Mané mais il préfère garder les pieds sur terre, une chose après l’autre : "Gagner la Ligue des Champions c’est spécial, nous avons une chance de la rejouer et de la gagner car nous avons une équipe forte, nous avons l’équipe pour le faire. J’ai déjà gagné une des choses les plus importantes de ma vie et cela me donne encore plus de motivation pour passer l’étape suivante. Ce qui se passera avec le ballon d’or, on verra après."

Ce qui est certain c’est que, quoi qu’il arrive pour Sadio Mané, il a bien sa place dans l’élite du football international. La preuve, on sait ses talents très convoités par d’autres grands clubs dont le Bayern Munich et le PSG. Interrogé sur son avenir, il a simplement répondu : "La réponse que je peux vous donner maintenant est que je me sens très bien, et je suis pleinement concentré sur le match de samedi, c’est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez vers moi samedi et je vous donnerai la meilleure réponse. Pour l’instant, allons-y et gagnons."