Sadio Mané enclin à quitter Liverpool : vers un combat des titans entre le Real Madrid et le Barça ?

Si on devait, à l’heure où l’on écrit ces lignes, faire un classement des hommes les plus heureux sur terre, Sadio Mané serait sans doute très bien classé. Sur son petit nuage avec Liverpool depuis deux ans, vainqueur de la Champions League et de la Premier League, le Sénégalais vient en outre de porter son pays vers le Saint Graal lors de la récente CAN.

Au sommet de son art à 29 ans, Mané pourrait donc vouloir changer d’air pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Les médias anglais, ESPN en tête, affirment depuis quelques heures maintenant qu’il serait ouvert à un éventuel départ de Liverpool, club au sein duquel il évolue depuis 2016.