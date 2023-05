Sadandsolo présente Oasis, un EP aux airs de refuge musical ensoleillé

S’il a commencé à vraiment faire de la musique pour pallier un moment de sa vie où il se sentait vraiment triste et seul- d’où le nom Sadandsolo qu’il a commencé à utiliser sur Soundclound – l’artiste d’aujourd’hui est aussi solaire que sa musique qu’il considère comme une activité ludique avant tout : " même si c’est du boulot, pour ma pratique il faut que cela reste fun, une activité dans laquelle je peux me plonger cognitivement. Tu y apprends toujours des choses, c’est un peu comme un puzzle ".



Cette dimension de jeu était d’ailleurs présente dès ses premiers flirts avec la musique : alors qu’il était assez jeune, ils étaient fans avec un groupe de potes des Black Eyed Peas et s’amusaient à reproduire leurs clips en s’attribuant les rôles des différents membres et scandant leurs chansons en version yaourt. Quelques années plus tard, un de ses amis cr*que le logiciel Eiffel Studio et une vague de gens commence à faire du rap à l’école, il s’y frotte comme les autres, et s’y pique.



Renouant avec le hip-hop en parallèle avec sa pratique de la danse contemporaine, il combine aujourd’hui plus aisément ces deux facettes de lui-même, en adéquation avec la synthèse de choses qui le composent et en font une personne aussi singulière que sa musique. Musique qu’il compose frénétiquement " c’est mon loisir aussi, j’en fais tout le temps de la musique et je suis très indépendant dans le processus de création, donc c’est plus facile d’être hyperproductif alors que je n’ai pas l’impression de l’être. Je suis solo pour l’instru, la prod, l’enregistrement et les paroles donc c’est très fluide ". Et contrairement à la danse où il a reçu des cours plus académiques, en musique c’est en autodidacte qu’il s’est formé, avec les quelques bases acquises sur Eiffel Studio et des tutos Youtube en renfort.