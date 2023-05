Sacs oranges obligatoires: on met quoi dedans et où trouver les conteneurs oranges gratuits?

Pour trier vos déchets alimentaires, plusieurs options s’offrent à vous : soit via le sac orange, soit via un compost individuel ou de quartier.

Le conteneur orange est fourni gratuitement et doit être utilisé lors de la collecte afin d’éviter que les sacs soient troués par les animaux sauvages. Celui-ci ne peut cependant pas être utilisé sans sac orange.

Où vous procurer le conteneur orange ?

Les ménages peuvent se procurer un conteneur orange gratuit en se rendant dans un de nos Recypark et auprès de leur administration communale.

Anderlecht

Rue de Veeweyde, 100 – entre 8h et 15h du lundi au vendredi.

Berchem-Sainte-Agathe

Adresse : Maison communale

Avenue du Roi Albert 33

1080 Berchem-Sainte-Agathe

Heures d’ouverture

ATTENTION : Il est impératif d’appeler AVANT de se présenter

N°02/464.04.07 ou 02/463.59.18

Bruxelles ville

Adresse : Quai de la Voirie, 1 à 1000 Bruxelles

Heures d’ouverture :

- le mardi de 9h à 12h

- le jeudi de 12h à 16h

Les habitants doivent présenter leur carte d’identité

N°02 279 22 11

Etterbeek

Adresse : Rue Gray, 7 à 1040 Etterbeek

Sans rendez-vous les mardis de 16h à 18h45

Sur rendez-vous tous les autres jours de la semaine entre 9h30 et 10h30 et 14h30 et 15h30 :

- par téléphone au 0800 257 55

- par mail à proprete@etterbeek.brussels ou netheid@etterbeek.brussels

Sauf le mardi après-midi entre 14h30 et 15h30

Evere

Adresse : Square Servaes Hoedemakers, 10 à 1140 Evere (au Front Office)

Heures d’ouverture :

- du lundi au vendredi de 8h à 12h

- le mardi de 16h à 19h30

N°02 247 62 62

Forest

Adresse : Chaussée de Bruxelles, 112 à 1190 Forest

Heures d’ouverture :

- du lundi au jeudi de 8h à 15h30

- le vendredi de 8h à 12h

N°0800 953 33 ou 02 370 26 65

Ganshoren – Déchetterie

Adresse : Avenue du Cimetière, 22 à 1083 Ganshoren

Heures d’ouverture :

- le mercredi et samedi de 8h à 11h45 et de 12h30 à 14h45

- le samedi de 8h à 14h

N°02 465 12 77

Ixelles - Service Propreté publique d’Ixelles

Sur rendez-vous : téléphoner au 0800 85- 150 ou 02 515 68 68

La récupération du conteneur se fait Rue Vandenbroeck, 56-58 à 1050 Ixelles (sonner à l’interphone)

N°0800 85 150

Jette

Il faut téléphoner au 02 423 13 17

- livraison à domicile

- possibilité de le récupérer Chaussée de Wemmel 100, 1090 Jette

Koekelberg

Adresse : Place Henri Vanhuffel, 6-1081 Koekelberg

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi entre 08h et 12h. Le lundi, mardi, mercredi et vendredi entre 13h30 et 16h45.

N° 02 600 15 01

Molenbeek

Adresse : Rue des Quatre-Vents, 73-75 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean

À venir chercher tous les jours entre 9h et 15h

De préférence sur rendez-vous mais sans obligation :

- par téléphone au 0800 99 343

- par mail à propretepublique1080@molenbeek.irisnet.be

Recypark Auderghem

Adresse : Chaussée de Wavre 1860, 1160 Auderghem

(après le centre sportif de la Forêt de Soignes)

Heures d’ouverture :

- Lundi de 14.00 à 20.15

- Mardi de 9.00 à 20.15

- Mercredi de 9.00 à 20.15

- Jeudi de 9.00 à 16.15

- Vendredi de 9.00 à 16.15

- Samedi de 9.00 à 16.15

- Dimanche de 14.00 à 20.15

Uniquement accessible aux habitants d’Auderghem, d’Ixelles, Etterbeek et Watermael-Boitsfort

Recypark Humanité

Adresse : Boulevard de l’Humanité 350

1190 Forest

Recypark Sud

Adresse : Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 676

(en face du 671)

1190 Forest

Recypark Woluwe-Saint-Pierre

Adresse : Val des Seigneurs, 146

1150 Bruxelles

Heures d’ouverture

Mardi de 9.00 à 18.45

Mercredi de 9.00 à 18.45

Jeudi de 9.00 à 15.45

Vendredi de 9.00 à 15.45

Samedi de 9.00 à 15.45

Accessible aux habitants de Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert

Saint-Gilles

Service de la propreté publique – Chaussée de Forest 63, 1060 Saint-Gilles

Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8h00 à 15h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00.

N°0800 97 613

Saint-Josse

Parc à conteneurs – Rue de la Cible 18-20, 1210 Saint-Josse

Heures d’ouverture

Le lundi de 11h à 18h (fermé de 13h à 14h)

Schaerbeek

Adresse : Avenue Georges Rodenbach, 29

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi entre 8h et 12h

Les habitants doivent présenter leur carte d’identité

N°0800 939 88

Uccle – Service de la Propreté

Adresse : rue de Stalle, 160 – 1180 Uccle

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi entre 8h et 15h.

Les habitants doivent présenter leur carte d’identité

N°02 605 16 60

Watermael-Boitsfort

Adresse : Place Gilson, 1 à 1170 Watermael-Boitsfort

Heures d’ouverture :

- le mercredi de 14h à 16h

- le vendredi de 14h à 16h

N°02 674 74 78

Woluwe-Saint-Lambert

Adresse : Chaussée de Stockel, 80 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert au 1e étage

Heures d’ouverture :

- du lundi au vendredi de 9h- à 12h et de 14h à 16h30

N°02 761 28 24

Woluwe-Saint-Pierre

Adresse : Avenue Charles Thielemans, 93 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Heures d’ouverture :

- du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00

- le mercredi également de 14h à 16h

- le jeudi permanence supplémentaire de 16h à 19h

Distribution lors des évènements : la commune informe sur leur site, Facebook et le Wollumag

N°02/773 06 12

Plus d’informations sur le tri des déchets alimentaires ici.