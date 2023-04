Sacrifices humains : de la préhistoire au XVIe siècle

Des traces de sacrifices humains ont été décelées, déjà vers 9000 avant J.-C., du côté de la grotte du Romito, non loin de Papasidero, dans le sud de l’Italie. L’habitude perdura car, l’historien Tite-Live et le philosophe grec Plutarque évoquent encore ce type de pratique sous la république romaine, entre – 509 et – 27. Heureusement, ce sont progressivement des mannequins qui viendront prendre la place des suppliciés…

Pourtant, certains auteurs signalent que le premier empereur romain, Auguste, fit sacrifier 300 hommes sur l’autel de Jules-César. Mais ce sont ces souverains qui feront interdire les sacrifices humains dans une Gaule colonisée. Nos ancêtres étaient friands de ces holocaustes, toujours réalisés en présence d’un druide, comme il se doit…