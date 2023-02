“Sacrément sucré” : partez dans un voyage culinaire avec les Docs du mardi

La France et la cuisine, c’est une belle histoire d’amour que l’on n’a plus à présenter. Il suffit de voir comment certaines recettes parviennent à voyager et traverser le temps avec autant d’éclat et de passion qu’au premier jour. Parmi ces plats, il est impossible de faire l’impasse sur les divers desserts du patrimoine culinaire français : la générosité du Kouign-amann, la simplicité de la madeleine, la tradition du gâteau basque,… Le documentaire “Sacrément sucré” vous propose alors de redécouvrir ces pâtisseries renommées par le biais de personnes qui cherchent à perpétuer l’amour envers ces délicieuses créations. Ces desserts doivent en effet constamment se réinventer pour continuer à se transmettre et se partager à travers le monde, tout en gardant la saveur unique de leur confection locale. Ces gourmandises de qualité sont donc vues par le biais des personnes se trouvant dans le fourneau des pâtisseries, celles qui font et refont l’art du sucré au quotidien. Par le biais de ces rencontres avec des femmes et des hommes férus de cuisine, “Sacrément sucré” offre un nouvel œil sur ces pâtisseries à travers de nombreuses régions de France. En somme, c’est un véritable voyage gustatif qui s’ouvre à travers le pays et comment son histoire est liée pour toujours à l’art de la cuisine…