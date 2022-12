Sacre mondial, première titularisation et demi-finale, les bons souvenirs "néérlandais" de Lionel Messi

L’été suivant la Pulga met le pied en terres bataves pour le mondial U17. La sélection de Francisco Ferraro a de la gueule. Zabaleta, Aguëro, Gago, Garay ou Biglia sont là pour épauler un Messi flanqué du N.18. Remplaçant pour le premier match (défaite contre les USA), le gaucher de Rosario met la machine en route face à l’Egypte. Il plante son premier but. Il sera décisif dans toutes les rencontres suivantes. Il marque en huitièmes face à la Colombie, en quarts face à l’Espagne, en demies contre le Brésil et s’offre un doublé en finale face au Nigéria. Six buts, deux assists et un récital dans les matches à élimination directe. Il décroche son premier – et à ce jour son seul – titre mondial.