Sacré après 12 ans d'attente, l'esthète Guardiola enfin récompensé avec City

"Pep vous fait comprendre que le football est plus simple que vous ne le pensez", a récemment expliqué Fernandinho, ancien capitaine emblématique des Cityzens, dans un entretien avec Alan Shearer pour le site The Atheltic.

"Il a ce pouvoir de vous convaincre, de vous montrer, de vous démontrer quotidiennement dans ses séances d'entraînement, lors des causeries et surtout lors des matches, que tout ce qu'il vous raconte va se passer", a poursuivi le Brésilien, devenu meilleur "techniquement, tactiquement, physiquement" sous ses ordres.

Le technicien a su faire évoluer sa formation sans jamais renier ses principes. Et City a été constamment l'équipe avec la plus forte possession de balle, celle qui fait le moins de passes longues, subit le moins de tirs et a toujours été, ou peu s'en faut, la meilleure attaque en même temps que la meilleure défense.

"Fondamentalement, rien" n'a changé au fil des ans, a même affirmé Guardiola la semaine dernière.

"Je ne me souviens pas d'un match où je n'ai pas dit à mes joueurs de ne pas presser quand l'adversaire à le ballon, et je ne me souviens pas d'un jour où on n'a pas essayé de construire nos actions du mieux possible. Les fondamentaux ont toujours été rigoureusement les mêmes du premier jour à aujourd'hui", avait-il insisté.

En offrant la première Ligue des champions de son histoire à City, il vient de remporter douze trophées majeurs en sept saisons à Manchester.



Il retrouve l'ivresse des sommets européens. Vainqueur de la C1 pour la 3e fois, il rejoint Bob Paisley (1977, 1978 et 1981, avec Liverpool) et Zinédine Zidane (2016, 2017 et 2018 avec le Real). Un trio seulement devancé par Carlo Ancelotti et ses quatre succès.