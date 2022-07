Sacha Kljestan sur les fusillades aux Etats-Unis : ''C’est un cercle vicieux et nous ne faisons rien pour l’en empêcher''

Le 4 juillet est un jour de fête aux Etats-Unis mais hier il s’est transformé en jour de deuil. Un homme a ouvert le feu près de Chicago tuant au moins 6 personnes et blessant 26 autres. Cette fusillade intervient un peu plus d’un mois après celle d’Ulvade au Texas. Pour plusieurs personnalités américaines dont des stars du sport, trop is enough.

Parmi elles, il y a Sacha Kljestan. L’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht est aujourd’hui actif au Los Angeles Galaxy. Auteur d’un sublime assist lors de la victoire de son équipe 4-0 face à l’Impact Montréal, l’ancien international américain n’avait pas le cœur à la fête : "Ce qui s’est passé dans l’Illinois me rend malade et je pense que nous devons absolument parler du contrôle des armes à feu" peste le milieu de terrain. "C’est un cercle vicieux qui ne cesse de se reproduire et nous ne faisons rien pour l’en empêcher. Messieurs du Congrès, messieurs les Sénateurs, faites quelque chose. Nos enfants se font tirer dessus et nos sommes seulement capables d’écrire "pensées et prières pour les victimes" sur les réseaux sociaux mais rien ne change. Le gouvernement ne fait rien et ensuite une autre personne se fait tirer dessus. Je ne suis pas un politicien, juste un simple citoyen qui craint pour ses enfants quand ils partent à l’école. Si vous ne voulez pas d’un débat sur le contrôle des armes, c’est que vous avez un problème."