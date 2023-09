Sacha Goëller nous fait revivre les années 80 à travers sa nouvelle tournée : "Les gens ont besoin de ça"

Cela fait maintenant 13 ans que Sacha Goëller est sur les routes et qu’il continue de remplir des salles. Un succès qui d’après lui s’explique en partie par les temps difficiles que nous traversons aujourd’hui :

Les gens ont besoin de ça. (...) Dans cette époque un peu compliquée, on a envie de s’aérer, de chanter, d’avoir de la nostalgie.

Et c’est aussi valable pour les plus jeunes, qui sont eux aussi nombreux à assister aux concerts organisés par Sacha Goëller ! "C’est du 7 à 77 ans", confie-t-il ainsi avant d’ajouter :

Ça continue et ça continuera, car aujourd’hui on est rentrés dans le patrimoine.