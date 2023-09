Sacha Ferra : "Un artiste, c’est un chômeur qui sait colorier sans dépasser"

Il y a des choses qu’il ne comprend pas. Sacha Ferra vient nous en parler tous les vendredis, au micro du réveil de Tipik, avec Gaëtan, Audrey, et Kristofer.

Cette semaine Sacha revient sur une invention, et tacle au passage nos voisins français :

Les frites, c’est bel et bien français… Pourquoi ils inventent des trucs qu’ils ne savent pas faire ou ne savent pas utiliser ? Ils ont inventé les frites, ils ne savent pas les faire, ils ont inventé l’automobile, ils ont fait des Renault… Ils inventent des bagnoles qui ont le nom d’un chanteur qui tient plus debout et qui a chanté "Manhattan Kaboul". Le mec, c’est un chanteur, ou il travaille à l’office du tourisme ?