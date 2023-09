Sacha Ferra : "Batman, mais en belge. Pas Batman et Robin, mais Batman et Kevin"

Il y a des choses qu’il ne comprend pas. Sacha Ferra vient nous en parler tous les vendredis, au micro du réveil de Tipik, avec Gaëtan, Audrey, et Kristofer.

Cette semaine, Sacha parle de sa notoriété, d’un Belge peu connu, et d’une grande ville des Etats-Unis :

Pierre Minuit, c’est un gars de Tournai, il avait assez d’oseille pour acheter Manhattan. Ma question est la suivante : pourquoi il n’a pas terminé Charleroi avant de partir ? Charleroi, c’est une ville où le wifi passe plus, ça tourne en rond là, on attend la fin du film ! Mais non, Pierre, il a préféré investir outre-Atlantique. Vous savez qu’il a tellement été influent là-bas, que dans l’état juste à côté, en Pennsylvanie, il y a une ville qui s’appelle "Charleroi."