Sacha Daout : "L’objectif avec QR est de permettre un maximum d'interaction."

Et comment poser ces questions ? Rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook, ou via l’adresse mail questionreponse@rtbf.be. Vous pouvez non seulement y poser vos questions, mais vous pouvez également envoyer des témoignages écrits ou vidéos. Sacha Daout précise que des micro-trottoirs sont aussi au programme. "L’objectif est non seulement de permettre aux gens de venir à nous, mais surtout d’aller vers les gens, afin de maximiser l'interaction. C’est du win-win.", explique-t-il. "On a besoin du public pour faire des émissions de plus en plus citoyennes."

En ce qui concerne la manière de sélectionner les sujets, c’est simple : Tout ce qui concerne l’actualité ! L’objectif est que l’échange soit permis, même lorsqu’il y’a des critiques sur les médias et leur façon de gérer l’information, le débat est ouvert ! Et pour cela, les invités seront multiples en fonction de l’émission : le lundi et le mardi pour QR l’actu, des experts seront présents pour déchiffrer l’actualité, et pour QR le débat le mercredi, les intervenants seront nombreux, notamment des personnalités politiques, afin d’amener des opinions différentes pour un échange plus nourri. "L’idée, c’est d’élargir les débats en les orientant vers les questions des gens et l’opinion publique en visant les thèmes d’actualité plutôt que des questions purement journalistiques, comme on a pu faire auparavant."