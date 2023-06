"Sabrina", le film culte avec Audrey Hepburn à redécouvrir dans Classic Ciné

Sabrina de Billy Wilder, une comédie romantique avant la lettre, est à découvrir le mercredi 21 juin à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois. Hugues Dayez et Rudy Léonet vous racontent !

Dans une fastueuse résidence de Long Island, la délicieuse fille du chauffeur, Sabrina, est amoureuse de David, un fils de la maison, play boy insouciant qui ne la remarque même pas. La jeune femme part étudier à Paris. Deux ans plus tard, elle revient, transformée, et ne tarde pas à séduire David. Mais les parents de ce dernier ne l’entendent pas de cette oreille et chargent leur autre fils, Linus, un homme d’affaires austère, de détourner la belle de son projet…

Sorte de Cendrillon moderne et comédie romantique avant la lettre, Sabrina est porté par la star Audrey Hepburn. La comédienne de légende offre toute sa grâce, sa féminité et son innocence à la caméra de Billy Wilder, face aux acteurs William Holden et Humphrey Bogart. La séduction entre ce personnage de jeune femme et les deux hommes plus âgés ne posait aucun problème à l'époque, alors qu'aujourd'hui de nombreuses voix s'élèveraient sans doute. Comme l'évoque Hugues Dayez, les codes de la comédie romantique ont totalement changé depuis, et ce qui enchantait le public de l'époque pourrait choquer une partie du public aujourd'hui.

Sabrina résume bien tout l'esprit frondeur de Billy Wilder qui a connu les tourments de la montée du nazisme, et qui a gardé un regard ironique sur l'Amérique. Son point de vue est en effet traversé par une ironie et un esprit particuliers, une distance qui rend ses films si lumineux.