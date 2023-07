Sabrina Ionescu détrône Steph Curry et signe le record du concours à 3 points, hommes et femmes confondus

Sabrina Ionescu a laissé tout le monde bouche bée vendredi lors du concours à trois points du All-Star Game de WNBA, la NBA féminine. L’Américaine de 25 ans a en effet abattu le record de la ligue en accumulant 37 points sur 40 possibles… mieux qu’un certain Steph Curry, co-détenteur du record en NBA.

Après avoir réussi un premier tour de feu pour accumuler un score de 26, la meneuse de New York s’est surpassée lors du deuxième tour. Elle a ainsi enfilé 25 de ses 27 tentatives sous les yeux d’un public stupéfait pour finalement stopper le compteur de points à 37. Elle a ainsi établi un nouveau record dames et messieurs confondus. Stephen Curry (en 2021) et Tyrese Haliburton (en 2023), co-détenteurs du record chez les messieurs, s’étaient arrêtés à 31 points. Avec des ballons différents, précisons-le tout de même.

Cela n’enlève rien à Sabrina Ionescu. "Ridicoulous", a d’ailleurs commenté sur Twitter un Stephen Curry impressionné par la performance de sa collègue.

En enfilant 20 paniers de suite, Sabrina Ionescu s’est là aussi un nouveau record qui sera, soyons-en sûrs, difficile à battre.