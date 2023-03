Sabotage de Nord Stream : qui sont les coupables ? Les Américains ? Les Britanniques ? Les Ukrainiens ? Que sait-on ?

Les autres hypothèses

La piste ukrainienne n’est pas la première à sortir. Récemment, le 8 février 2023, un illustre journaliste américain, lauréat du prix Pulitzer, Seymour Hersh, accusait les Etats-Unis et la Norvège sur son blog.

Dans sa version des faits, on ne retrouve pas les personnages principaux des médias allemands. Ici, c’est la Marine américaine qui est aux manettes, sur ordre du président américain Joe Biden. Des plongeurs de l’US Navy auraient placé des explosifs sur les gazoducs Nord Stream lors du BALTOPS, un exercice militaire annuel de l’OTAN dans la mer Baltique, en juin 2022. Un avion norvégien aurait largué des bouées sonar pour les faire exploser quelques mois plus tard.

Dans sa carrière, Seymour Hersh a souvent eu raison avant les autres : il a notamment révélé les actes de torture à la prison d’Abu Ghraib, sous occupation américaine en Irak. Serait-ce aussi le cas cette fois-ci ?

Le doute est permis. L’article n’a pas été publié dans un journal mais bien sur son blog, en dehors du contrôle d’une rédaction. La réputation de Seymour Hersh a par ailleurs souffert ces dernières années, et ses révélations ne s’appuient que sur une seule source anonyme.

Son article comporte aussi un certain nombre d’incohérences relevées par des journalistes comme Joe Galvin, Oliver Alexander ou Fermín Grodira, sur base de données en sources ouvertes (OSINT), comme le rappelle cet article du Reuters Institute for the Study of Journalism de l’Université d’Oxford (qui rappelle que ce fut déjà le cas par le passé).

Un exemple (également cité par la VRT) ? Les bouées sonar servant à déclencher les explosions ont, selon Seymour Hersh, été larguées par un avion norvégien P8. Joe Galvin explique : la Norvège a cinq P8 mais aucun n’a été repéré dans la zone concernée le 26 septembre 2022. Un P8 américain est passé dans la zone mais 90 minutes après la première explosion.