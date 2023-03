Sabotage de Nord Stream : Qui est le coupable ? Les Américains ? Les Britanniques ? Les Ukrainiens ? Que sait-on ?

Un immense tourbillon à la surface de l’eau. C’est l’image qui reste du sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022. Un immense tourbillon d’informations circule à présent quant aux responsables. Qui est le coupable ? Les Russes ? Les Américains ? Les Britanniques ? Selon des médias allemands et le New York Times, des éléments pointent désormais vers des Ukrainiens. Le point pour sortir la tête de l’eau.

Cela s’est passé les 26 et 27 septembre 2022. Trois fuites sont détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui transportent du gaz naturel de la Russie vers l’Europe, et sont situés en mer Baltique près de l’île danoise de Bornholm. Des explosions ont été détectées. Une quatrième fuite est révélée quelques jours plus tard.

Le 18 novembre, la Suède confirme qu’il s’agit d’un sabotage : des restes d’explosifs ont été trouvés.

L’Ukraine évoque une attaque terroriste planifiée par la Russie, Vladimir Poutine pointe vers les "Anglo-saxons", Biden s’indigne, les Russes aussi… Des enquêtes sont lancées en Allemagne, en Suède, et au Danemark. Elles n’ont pas encore abouti, les suspicions ne sont pas levées.

Des médias allemands pointent l’Ukraine

Des médias allemands (dont Die Zeit et l’ARD) révèlent à présent (mardi 7 mars) que des pistes mènent à l’Ukraine. Les enquêteurs, disent-ils, n’ont pas encore pu déterminer qui a commandité le sabotage, mais ils ont pu identifier une équipe de 6 personnes qui auraient mené l’opération à bord d’un "yacht loué à une société basée en Pologne et appartenant apparemment à deux Ukrainiens."

Citant des sources "dans plusieurs pays", tout en précisant que les services de sécurité allemands, danois, suédois, néerlandais et américains ont participé à l’enquête, les médias allemands mentionnent cinq hommes et une femme (un capitaine, deux plongeurs, deux assistants de plongée, une femme médecin). Ils seraient partis du port de Rostock le 6 septembre 2022, avec des explosifs qu’ils auraient ensuite mis en place. Le yacht a été restitué sans être nettoyé, des traces d’explosifs y ont été retrouvées.

"Leur nationalité n’est apparemment pas claire", précise les journalistes allemands.

Ces derniers, tout en pointant vers l’Ukraine, évoque la possibilité d’une opération sous fausse bannière. "Dans les milieux internationaux de la sécurité, on n’exclut pas qu’il puisse également s’agir d’une opération sous fausse bannière. En d’autres termes, des traces pourraient avoir été sciemment laissées, indiquant que l’Ukraine en est à l’origine. Toutefois, les enquêteurs n’ont apparemment pas trouvé d’indices permettant d’étayer un tel scénario."

Ce mercredi, le parquet fédéral allemand indique avoir "fait fouiller un navire du 18 au 20 janvier 2023", soupçonnant que "le navire en question ait pu être utilisé pour transporter des engins explosifs", ayant servi à faire sauter le 26 septembre 2022 les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. "L’identité des auteurs et leurs motifs font l’objet d’une enquête en cours", ajoute le parquet, précisant qu'"il n’est pas possible pour l’instant de faire des affirmations solides à ce sujet, notamment sur la question d’un pilotage étatique" de l’opération de sabotage.

Le New York Times aussi

Ce mardi 7 mars, des informations similaires, moins précises, sortaient également dans la presse américaine. Selon le New York Times, de nouvelles informations des services de renseignement américain suggèrent qu’un "groupe pro ukrainien" serait à l’origine du sabotage.

Le journal américain cite des "responsables américains [qui] ont refusé de divulguer la nature des renseignements, la manière dont ils ont été obtenus ou des détails sur la solidité des preuves qu’ils contiennent.”

Les renseignements recueillis suggèrent qu’il s’agit d’opposants au président russe Vladimir Poutine, ajoute encore le NYT. "Les fonctionnaires qui ont examiné les renseignements ont déclaré qu’ils pensaient que les saboteurs étaient très probablement des ressortissants ukrainiens ou russes, ou une combinaison des deux."

Les responsables américains ont indiqué n’avoir aucune preuve que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou ses principaux lieutenants aient été impliqués dans l’opération. Le journal estime qu’on ne peut cependant pas l’exclure.

Il rappelle : "L’Ukraine et ses alliés ont été considérés par certains responsables comme ayant le motif le plus logique pour attaquer les gazoducs. Ils s’opposent au projet depuis des années, le qualifiant de menace pour la sécurité nationale parce qu’il permettrait à la Russie de vendre plus facilement du gaz à l’Europe.”

Si elle se confirmait, une implication des Ukrainiens ne serait pas sans conséquence, "cela rendrait plus difficile pour l’Occident de maintenir un front uni en faveur de l’Ukraine".

L’Ukraine dément, la Russie dénonce un "coup médiatique"

L’Ukraine dément toute implication dans le sabotage de Nord Stream. "Bien que j’aime collecter d’amusantes théories du complot sur le gouvernement ukrainien, je dois dire que l’Ukraine n’a rien à voir avec l’accident de la mer Baltique et n’a aucune information sur des groupes de sabotage pro ukrainiens", a tweeté Mykhailo Podolyak, conseiller du président Volodymyr Zelensky.