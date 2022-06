Sabine vit dans la forêt amazonienne, au sein du peuple de Sarayaku depuis plus de 35 ans

Le peuple de Sarayaku est un peuple de 1.500 habitants situé en pleine Amazonie, en Équateur. Il est reconnu mondialement pour sa résistance : il lutte depuis des années contre les compagnies pétrolières pour défendre sa vie et son territoire. “Pour Sarayaku, c’est un besoin de défendre l’Amazonie pour prolonger la vie de notre peuple et de la planète”, explique la Verviétoise. Sabine tombe sous le charme du projet. Elle décide d’aider les habitants grâce à ses compétences. Elle y rencontre José, un leader et fils du chaman du peuple de Sarayaku. Ils se sont mariés et ont eu deux enfants. Aujourd’hui, cela fait plus de 35 ans que Sabine vit à Sarayaku et elle compte bien finir sa vie là-bas.