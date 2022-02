Sabine "retourne la scène comme une star" lors des Blind Auditions de The Voice Belgique

Sabine a 31 ans et habite à Villers-la-ville, dans le Brabant wallon. Véritable rayon de soleil, cette candidate a toujours le sourire ! Cette grande fan de jeux vidéo est une chanteuse qui aime délivrer des émotions et faire vibrer les gens. Sabine chante depuis toujours et a déjà eu quelques expériences sur scène. Notamment lors de jam sessions ou de concours. En s’inscrivant à The Voice Belgique, Sabine envisage l’émission comme une expérience et un challenge hors normes : " Une occasion unique de chanter et de se tester devant un public, le tout, accompagnée de super musiciens ". Son plus grand rêve ? Vivre de la musique et elle compte bien aller au bout ses rêves en participant aux Blind Auditions. Sur scène, elle interprète "I’m in love with a monster" du groupe Fifth Harmony. Une interprétation qui lui permet d’intégrer la saison 10 de The Voice dans l’équipe de Black M.