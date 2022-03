Sabaton : interview exclusive pour la sortie du nouvel album

Ce vendredi 4 mars dès 22h dans Classic 21 Metal, Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart vous invitent à découvrir le nouvel album de Sabaton, The War To End All Wars, qui sort le jour même, avec en prime une interview exclusive avec le groupe.

Ce 10e album nous plonge, au cours de 11 titres, une fois de plus dans les atrocités, les miracles et les événements associés à la Première Guerre mondiale au début du XXe siècle.

Lors de sa rencontre avec les membres de Sabaton, notre animateur Cyril Wilfart a évoqué les paroles de ces chansons et l’histoire qui se cache derrière elles, parfois même "trop longue" à raconter le temps d’un morceau, d’où l’existence d’une chaîne Youtube d’histoire gérée par le groupe. D’autres sujets sont abordés, comme la réalisation des clips vidéo, les concerts, les compositions, etc. Le tout est à découvrir ce vendredi soir dès 22h sur antenne, ou bien en vidéo ci-dessous le même jour !