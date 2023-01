Sabalenka envoie un signal fort avant l'Australian Open, Coco Gauff décroche un 3e titre

Coco Gauff a remporté la finale du tournoi de tennis WTA 250 d'Auckland dimanche en Nouvelle-Zélande. L'Américaine de 18 ans, 7e joueuse mondiale et tête de série N.1 du tournoi, a dominé l'Espagnole Rebeka Masarova (WTA 130) en deux manches 6-1 et 61 en 1h15 de jeu.

La finaliste du dernier Roland-Garros décroche un 3e titre WTA en carrière, après ceux enlevés à Linz en 2019 et Parme en 2021, à l'issue de sa 4e finale. Son palmarès est riche de six titres en double dames. Elle a aussi perdu trois finales en double dont l'US Open en 2021 avec Caty McNally et Roland-Garros en 2022 avec Jessica Pegula.

Ancienne lauréate du tournoi juniors de Roland-Garros en 2016 sous les couleurs de la Suisse, Masarova, qui a choisi la nationalité espagnole en janvier 2018, disputait à 23 ans sa première finale WTA. Elle avait éliminé Ysaline Bonaventure samedi en demi-finale.