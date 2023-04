Sabalenka encore battue à Stuttgart : louper la voiture trois ans de suite, ça énerve

Il y a des récompenses qui font rêver plus que d’autres et du coup quand elles vous passent sous le nez, ça peut énerver. Pour la troisième année consécutive, Aryna Sabalenka s’est inclinée en finale du tournoi de Stuttgart. Pour la troisième fois de suite, elle a donc été privée du titre, mais aussi de la voiture de sport allemande offerte par un sponsor à la gagnante du tournoi.



Et visiblement, cela commence à lui taper sur les nerfs. Après la cérémonie de remise des prix, elle a fait semblant de fracasser une vitre avec le trophée de la finaliste.



Après Ashleigh Barty en 2021, c’est Iga Swiatek qui a soufflé le titre et le bolide à Sabalenka ces deux dernières années. "Je reviendrai jusqu’à ce que je gagne la voiture", a promis la N.2 mondiale.