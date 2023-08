"Sa voix est toujours bien là" : la sœur de Céline Dion fait taire les rumeurs autour de la chanteuse

En mai dernier, Céline Dion avait été contrainte d’annuler tous ses concerts prévus jusqu’en avril 2024 pour des raisons de santé. Depuis, la chanteuse québécoise a dû faire face à plusieurs rumeurs concernant son état, que sa sœur a tenu à démentir.

Au début du mois d’août, les nouvelles n’étaient pas bonnes. Alors que Céline Dion est atteinte du syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique rare, sa sœur aînée Claudette expliquait au Journal de Montréal la difficulté de trouver un traitement efficace à la maladie.

Depuis, d’autres motifs d’inquiétude se sont ajoutés à cause de rumeurs affirmant que la chanteuse a perdu sa voix et qu’elle serait désormais incapable de chanter. Mais ces rumeurs ont été contredites par sa sœur au journal canadien 7 Jours. "Ceux qui prétendent que la voix de ma sœur a disparu se trompent" : "elle m’a chanté quelques notes au téléphone et sa voix est toujours bien là", rassure-t-elle.

Céline va du mieux qu’elle peut.

Si d’autres rumeurs ont également fait part d’une brouille avec son fils et d’une dépression, toutes sont fausses, a clarifié Claudette, qui évoque l’espoir et la confiance quant à l’évolution de la maladie de la star : "on sait que sa maladie est particulièrement difficile à traiter, mais elle est entourée d’une grande équipe de spécialistes et elle travaille fort. Je fais confiance à cette équipe-là, ma petite sœur a un moral d’acier, et elle va bien."