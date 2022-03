"Sa tenue me gênait en tant qu’homme" : quatre heures de retenue à Liège pour une tenue jugée inappropriée

Contacté par nos soins, le préfet de l’établissement, Monsieur Cools a justifié la sanction de Carla et de ses amies pour non-respect du règlement d’ordre intérieur de l’école, en plus des réponses non appropriées envers la proviseure.

"En sortant du cours de gym, elle avait une petite brassière qui ne couvrait quasiment rien, et elle n’avait pas de soutien-gorge en dessous. Même pour moi, c’était assez gênant. Les filles ne sont pas obligées de mettre de soutien-gorge, mais si elles mettent des brassières transparentes, il est préférable pour elles d’en mettre. Je dis ça pour elles, pas pour moi. Il vaut mieux qu’il y ait un minimum de tenue. On est dans une école, on n’est pas en soirée ou ailleurs", motive-t-il.

Il continue : "J’ai dit à Carla que sa tenue me gênait personnellement en tant qu’homme, de la voir comme ça. Il y a une sexualisation qui n’est pas la bienvenue à l’école. Dès lors où une jeune fille est devant moi et où je vois tout au travers de son t-shirt, c’est assez désagréable. C’est une question d’éthique et de bon sens au niveau de la société. C’est la même chose pour les garçons : les trainings sont interdits, les casquettes et les shorts hawaïens aussi. C’est moins sexualisé, mais ce n’est pas moins interdit au niveau vestimentaire. Nous sommes dans un cadre scolaire, de travail. Il y a un règlement concernant la tenue vestimentaire comme il y en a dans toutes les entreprises. Les élèves et les professeurs sont tenu.es de respecter ces tenues imposées. Il y a un règlement, on respecte le règlement. C’est tout".

Les propos du préfet des études interpellent. Pour Carla, il s’agit clairement de slutshamming. Ce concept qui est la contraction de deux mots anglais slut (salope) et shame (honte) désigne le fait de critiquer, stigmatiser, culpabiliser ou encore déconsidérer toute femme dont l’attitude, le comportement ou l’aspect physique sont jugés provocants, trop sexuels ou immoraux.

Les attaques peuvent être physiques ou morales et elles entretiennent l’idée que le sexe est dégradant pour les femmes. Et cela comprend également les tenues que les femmes devraient porter ou non. À un niveau plus global, le slut-shaming encourage le viol : si une femme a certains vêtements ou comportements, cela signifierait qu’elle ne peut pas dire non (puisqu’elle aime ça, puisqu’elle le cherche…).