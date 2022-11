Sa relation avec Messi, les soucis avec ten Hag, suite de l’interview de Ronaldo : "Si tu n’as pas de respect pour moi, je n’en aurai jamais pour toi"

La première partie de l’interview de Cristiano Ronaldo accordée à Piers Morgan a fait un gros effet dans le monde du football. A tel point que la deuxième partie était attendue. Elle a été diffusée ce jeudi soir.

Suite de l’interview de Cristiano Ronaldo à Piers Morgan. Le Portugais a tout d’abord évoqué l’évolution du football et ses changements : "Le football a changé ces dernières années. Je vois le football actuel comme un business. J’ai vu beaucoup de choses qui me déçoivent. Parfois, Georgina me dit : Je ne comprends pas qu’ils vous traitent comme un morceau de viande. Je dis, oui, ce que tu dis est vrai. Si la passion pour le jeu est toujours intacte, de la même manière, j’ai vu d’autres choses aussi, qui m’ont surpris. Cela fait partie du business parce que si vous voyez le monde tel qu’il est en ce moment, ce n’est que du business… "

Au-delà du business, Ronaldo est surtout revenu sur le fait de ne pas être monté au jeu face à Manchester City qui avait remporté le match 6-3 : "Dire qu’on ne me fait pas jouer par respect pour ma carrière ? Ce sont des excuses… J’ai vu beaucoup de choses, je ne veux pas critiquer Erik ten Hag. Il peut avoir une opinion différente de la mienne. Il choisit les joueurs qu’ils pensent être les meilleurs pour l’équipe. Je respecte ça. Mais les excuses, c’est tout le temps et elles ne peuvent pas excuser tout le temps des choses qui n’ont pas de sens. D’accord, vous ne me mettez pas contre Manchester City par respect pour ma carrière. Mais alors pourquoi vouloir me mettre trois minutes contre Tottenham. Ça n’a pas de sens… Si l’entraîneur veut me mettre cinq minutes, car quelqu’un est blessé ou s’ils ont besoin de moi, je le ferai. Mais pas de cette façon, car je me suis senti provoqué non seulement à cause de ce match, mais également avant. Erik ten Hag ne me respecte pas de la manière dont je mérite. Et c’est probablement pour cela que j’ai quitté le stade avant la fin du match contre Tottenham."

Sur ce match face à Tottenham, Ronaldo rajoute : "Je regrette d’être parti du stade et je me suis excusé auprès de mes coéquipiers. Mais d’un autre côté, je ne regrette pas d’avoir pris cette décision de ne pas entrer en jeu… Ce n’est pas acceptable pour moi qu’un coach me mette trois minutes sur la pelouse. Désolé, je ne suis pas ce genre de joueur. L’entraîneur n’a pas eu de respect pour moi. C’est pour ça que ma relation avec le coach est telle qu’elle est. Il n’arrête pas de dire dans la presse qu’il est venu me voir, qu’il m’aime bien, etc. Mais c’est seulement dans la presse. Si tu n’as pas de respect pour moi, je n’en aurai jamais pour toi."