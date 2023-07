Sa première victoire, le clash avec Hamilton, son choix de carrière le plus osé,… la Hongrie a marqué la carrière F1 d’Alonso

Mais le GP de Hongrie n’aura pas laissé que des souvenirs heureux à Fernando Alonso. Budapest 2007 reste sans doute l’un des épisodes les plus marquants dans la relation explosive entre l’Espagnol et son jeune équipier britannique à l’époque chez McLaren : un certain Lewis Hamilton. Cette année-là, le championnat est particulièrement disputé et les deux hommes arrivent en terre hongroise séparés d’à peine deux points au classement. Hamilton bouscule un Alonso qui s’attendait à hériter du statut de numéro un en arrivant dans l’écurie britannique. La relation se détériore au fil de la saison et la manche hongroise marque un point de non-retour dans la relation au moment de la séance qualificative. En début de Q3 Hamilton mène la danse. Alonso est aux stands pour changer de pneus, son équipe le relâche, mais l’Espagnol patiente encore quelques secondes à son emplacement. Tout juste assez pour empêcher Hamilton, également revenu aux stands, de rallier la ligne d’arrivée pour entamer un nouveau tour rapide après avoir changer de gommes. Alonso décroche la pole, mais il écopera d’une pénalité sur la grille.