"J'apprécie cette période. Rouler en Moto GP, c'est disputer plus de 20 GP par an. C'est être loin longtemps. En poursuivant ma carrière en course automobile, j'ai moins de courses et donc plus de temps libre."

"Je voulais continuer la compétition. J'adore vraiment ça avec la course automobile. Vincent Vosse est venu me voir à Tavulia. Je suis ravi aujourd'hui de rouler dans son équipe belge WRT. C'est une grande équipe, de haut niveau et où l'atmosphère y est très plaisante. On s'amuse beaucoup. Et rouler avec Maxime Martin, c'est fantastique parce qu'il est si rapide et que c'est aussi un chouette type. J'apprend beaucoup à son contact."

Valentino s'est ouvert un nouvel espace de vie dans lequel il peut passer plus de temps de qualité avec Giulietta née début mars 2022 et sa compagne Francesca.