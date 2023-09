Sa 150e cap, son meilleur souvenir, marquer des buts : les vérités de Vertonghen avant Belgique-Estonie

Avant d'embrayer sur le match dans la banlieue de Bakou : "On voulait certainement mieux contrôler le match et marquer plus de buts. On en a parlé et on veut améliorer cela mardi. C'est généralement plus facile à domicile devant nos fans. Je pense que l'Estonie va plus défendre qu'attaquer. On veut se créer des occasions pour l'équipe, le staff, les supporters et la confiance. On veut marquer beaucoup de buts."

Le défenseur belge a également été interrogé sur son meilleur souvenir chez les Diables : "Le Brésil. C'était un quart de finale et je n’avais jamais joué contre le Brésil. C'était exceptionnel, je ne vais jamais oublier ça. On s’était tellement battu dans ce match. Thibaut avait fait un gros arrêt en fin de partie."