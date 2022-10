Sœurs de combat : le documentaire belge sur l’engagement écologique des jeunes femmes à travers le monde

Elles s’appellent Léna, Mitzi, Anuna, Luisa, Adélaïde, Leah et Julia. Elles vivent en Belgique, en Ouganda, en France ou en Allemagne. Leur point commun ? Elles ont entre 18 et 25 ans et militent pour protéger la planète. Le réalisateur Henri de Gerlache revient sur leur parcours, leur engagement et leur vision de l’avenir. Il fait aussi le parallèle avec le combat de la jeune américaine, mené 30 ans plus tôt, pour sauver une forêt californienne. Voici l’histoire d’un engagement de femmes, racontée par Cécile de France.