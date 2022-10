"Sœurs de combat" d’Henri de Gerlache : la voix des femmes

Elles se nomment Anuna, Adélaïde, Léna, Leah, Luisa et Mitzi. Elles viennent d’ici, des Philippines, d’Ouganda… Elles ont en commun, quel que soit leur quotidien, la volonté de rendre notre avenir meilleur, et de travailler en faveur de l’humain, conscientes qu’un soutien international facilite l’engagement de celles qui n’ont pas accès aux mêmes outils démocratiques.

Les six héroïnes d’aujourd’hui, sont un écho à l’engagement de Julia Butterfly Hill, qui en 1998 à l’âge de 23 ans, grimpe dans un séquoia géant vieux de plus de mille ans. Elle ne sait pas encore à ce moment-là qu’elle va passer 738 jours, dans une tente, à 50 mètres du sol, et qu’elle deviendra l’une des premières représentantes de l’engagement écoféministe médiatisé, dans le but de sauver la forêt. Julia pointe une déforestation massive qui provoque des inondations, des maisons et des cultures dévastées. Julia avait raison 40 ans trop tôt, mais aujourd’hui elle n’est plus seule. Partout dans le monde des voix de jeunes s’élèvent afin de protéger le vivant.

Rencontre avec Henri De Gerlache…

Un film raconté par Cécile de France. "Sœurs de combat" d’Henri De Gerlache – Engagez-vous, à aller voir ce film…