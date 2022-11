Sœur Cristina, la religieuse italienne star de The Voice, quitte les ordres

Sœur Cristina, la religieuse italienne qui s’était fait remarquer dans le monde entier suite à sa victoire à The Voice dans son pays, a décidé de changer de vie.

Sœur Cristina avait gagné The Voice Italie en 2014. Un succès qui n’avait alors rien changé à son mode de vie, mais qui lui avait donné une notoriété internationale. Suite à ce succès, elle avait multiplié les concerts dans le monde et sorti un album dans lequel elle reprenait la chanson Like a virgin. Elle a fait aussi plusieurs apparitions au cinéma, à la télévision et dans la comédie musicale Sister Act. Mais désormais, cette vie est derrière elle.

Aujourd’hui elle a jeté le voile sans pour autant lâcher Dieu. Cristina Scuccia, 34 ans, a quitté la vie de religieuse et s’est installée en Espagne où elle travaille comme serveuse.

"Quand je regarde le parcours accompli, j’éprouve une profonde gratitude", avait-elle déclaré dans l’émission "Verissimo" à la télévision italienne. "Le changement est un signe d’évolution mais il fait toujours peur parce qu’il est plus facile de s’accrocher à ses propres certitudes plutôt que de se remettre en question."