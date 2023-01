S’occuper en vacances ? Un jeu de société vous permet en même temps de vous amuser, de découvrir et de protéger la nature de l’Ardenne namuroise

Vous n’avez pas aimé le cadeau de votre grand-tante sous le sapin à Noël ? Le jeu de poker reçu au nouvel an vous indiffère ? Vous, votre truc, c’est plutôt les animaux, les plantes et les coins bucoliques de nos régions ? L’association de défense de la Nature Natagora vous propose une idée. Des membres de sa section "Lesse et Houille", dans l’extrême-sud de la province de Namur ont développé "Au fil des réserves", un jeu de société pour en apprendre plus sur cette partie de l’Ardenne chez nous.

Le pitch ? Monsieur Pollution envahit petit à petit les douze réserves naturelles des communes de Gedinne et Bièvre en province de Namur, mais aussi Paliseul et Daverdisse qui se trouvent, elles, en province de Luxembourg. "Chaque joueur se voit attribuer un bout de nature à protéger. Mimes, dessins, quiz, au fil des manches, les apprentis conservateurs devront réussir une série de défis pour obtenir les outils nécessaires à l’élimination de la pollution sur leur parcelle", explique Jean-Luc Magnée, bénévole de Natagora Lesse et Houille à Ma Télé.