S O R O R : "Avec ce disque, on prend possession de la scène"

Hello ! Avant de parler de l’album, pourriez-vous me présenter l’univers du groupe ? Comment est-ce que S O R O R a vu le jour ?

Alice : S O R O R est né d’une rencontre entre Sophie et moi. On a commencé à composer à deux, chez nous. Ça a rapidement pris de l’ampleur quand on s’est retrouvées dans un local avec d’autres musiciens. Thibaud Lambrechts a rapidement rejoint le groupe, et est toujours notre guitariste. À la batterie, il y a eu beaucoup de changements. On a fini par être avec Théo, avec qui on joue depuis presque trois ans. On a vraiment trouvé notre équilibre. Musicalement, on mélange les styles : on a une base rock mais on navigue entre psyché, folk, trip hop, etc.

Sophie : Même si on a un son qui pète, il y a toujours un fil rouge intimiste. La musique de S O R O R, on pourrait la décrire comme une musique organique, qui peut malgré tout être forte et profonde. Les constructions de nos chansons sont assez libres, on se ne limite pas à un couplet et un refrain parce que c’est ce qu’il faut pour faire un hit ; on se laisse vraiment conduire par nos émotions. Parfois, notre émotion est rageuse, parfois elle est intime et minimaliste.

Théo : Il y a un mélange entre une couleur sombre, profonde et en même temps très éclatante dans la manière dont c’est exprimé.