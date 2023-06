S’inscrire à la TVA, à quoi ça sert ?

Les indépendants doivent s’inscrire à la TVA. Dans le 6/8, Thierry Evens explique ce qu’implique cette obligation et comment fonctionne ce système.

Tout indépendant doit disposer d’un numéro d’entreprise à la Banque-carrefour et d’un numéro de TVA. Il y a de rares exceptions, pour les médecins par exemple. Sinon, il faut s’identifier à la TVA. Cela peut se faire via le guichet d’entreprises lors de son inscription à la Banque-carrefour, ou bien directement en ligne sur le site du SPF Finances.

Qu’est-ce que cela implique comme obligations ?

Il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en dessous de 25.000 euros par an en chiffre d’affaires (c’est généralement le cas des indépendants complémentaires), il est possible de demander un régime de franchise et vous n’aurez pas d’obligation TVA. Soit vous avez des recettes supérieures à 25.000 euros par an, ce qui est le cas de la plupart des indépendants à titre principal, et vous devez donc déclarer et payer la TVA.

Comment ça se passe, concrètement ?

Les opérations doivent se faire en ligne. Quand c’est possible, vous devez fournir un listing de vos clients. Puis, chaque mois, vous déclarez d’une part la TVA que vous avez facturée à vos clients, et d’autre part la TVA que vous avez payée à vos fournisseurs. La différence entre ce que vous avez reçu et ce que vous avez payé doit être versée à l’État avant le 20 du mois suivant. C’est donc très rapide.

En quelque sorte, les indépendants récoltent de l’argent pour le compte de l’État. Et cela peut choquer, d’autant que la TVA augmente artificiellement les prix de vente.