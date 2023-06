S’initier au vélo cargo à Namur

Ce samedi 24 juin, l’évènement Morning Rush vous invite à tester des vélos cargos en s’amusant. Un parcours de vitesse sera dédié aux parents avec remise de prix à la clé. Pour les enfants, c’est un parcours d’agilité qui est prévu. Il a été conçu pour apprendre à rouler en ville de manière amusante et sécurisée. Des vélos seront mis à la disposition des enfants et des adultes. Les organisateurs veulent montrer que le vélo cargo et familial est une nouvelle solution "ludique, sûre et rapide" pour circuler en ville. Le départ sera donné de la place Maurice Servais à 13h30. L’évènement est 100% gratuit. François de Gaultier de Morning Cycle est venu nous en parler en studio.