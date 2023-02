"S’informer, à quoi bon ?" : les deux raisons de notre fatigue informationnelle

La deuxième raison qui nourrit cette fatigue informationnelle, c’est qu’autrefois, il y avait un émetteur d’information et un récepteur d’information, nous. Mais aujourd’hui, tout cela est circulaire constate le journaliste et auteur français :

On participe nous-mêmes à la circulation sur les réseaux ou ailleurs, aux commentaires, à la republication de l’information, voire, de temps en temps, à l’information elle-même. Et cela nous demande beaucoup plus d’efforts qu’avant !

Bruno Patino a largement développé ce sujet dans ses essais La civilisation du poisson rouge et Tempête dans le bocal. La nouvelle civilisation du poisson rouge. Il y évoque notamment le fait que, surtout parmi la génération Z, mais pas uniquement, le temps d’attention n’est plus que de 9 secondes.

L’explication qu’il donne est que ce n’est pas la technologie qui produit cela, mais un modèle économique associé à la technologie. Les grands réseaux sociaux, les plateformes se financent grâce à la publicité. Ils n’ont pas d’idéologie propre, juste l’objectif d’accroître leur chiffre d’affaires. Et donc, les messages sont classés suivant leur efficacité économique. En fonction de ce critère, ils sont amplifiés, accélérés. Et on aura tendance à viraliser le plus rapidement les messages qui s’adressent à notre émotion et pas à notre raison.

Cela a pour effet de ralentir les messages les plus rationnels et les messages d’information.