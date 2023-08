Pas toujours capable de se créer des occasions et souvent incapable de les terminer, le Standard de Liège a partagé l’enjeu à Courtrai. Un match nul qui ne fait pas avancer les choses en bord de Meuse même si Carl Hoefkens préfère positiver à l’issue de la rencontre.

Malmenés en début et en fin de match, les Standardmen auraient-ils pu repartir bredouilles ? "S’il y a une équipe qui mérite de gagner c’est nous, lâche d’emblée le coach liégeois. Je suis à la fois déçu mais aussi très fier de mes joueurs. Nous avons tenté de bien jouer en pressant vers l’avant. Les premières dix minutes étaient difficiles mais après on a montré ce qu’on pouvait faire."

L’ancien tacticien brugeois pointait néanmoins le problème des siens actuellement. "Nous manquons de qualité dans la dernière partie de terrain pour finir les occasions. Si on fait ça aujourd’hui on gagne facilement le match, appuie le mentor des Rouches au micro de la Pro League. La base du Standard de Liège ça doit être la mentalité et l’esprit de combat. On l’avait ce samedi. Donc, avec un peu plus de qualités on gagne ce match et c’est le sentiment qui domine au coup de sifflet final."

Entre les lignes, on le devine, le coach aimerait bien davantage de joueurs offensifs à sa disposition. "C’est quelque chose qui se remarque, soufflait Hoefkens avant de souligner l’importance de l’assistance. Tout le monde était là même les supporters. Il y avait le fighting spirit pendant 96 minutes. Il faut juste un peu plus de qualité."

Reste à espérer pour lui que son message soit attendu par la direction.